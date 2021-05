Matthew McConaughey chce byť guvernérom Texasu: Tajne si zaisťuje politickú podporu

Rodený Texasan a populárny herec Matthew McConaughey (51) má namierené do politiky.

Seriózne zvažuje svoju účasť vo voľbách na guvernéra Texasu v roku 2022. Podľa prieskumov má reálnu šancu na úspech. Tajne si zaisťuje podporu. Oscarom ocenený McConaughey je v kontakte s viacerými texaskými politikmi a vplyvnými podnikateľmi. Zaujíma sa predovšetkým o ich potenciálnu podporu a životaschopnosť svojej kandidatúry. Záujem o post guvernéra prejavil už pred niekoľkými mesiacmi.

Ako sa vyjadril, jeho kroky vedúce k politike by záviseli od ľudí. Tí mu podľa najnovšieho prieskumu veria. Z tisíc voličov by ho za guvernéra volilo až 45 %. Popularite sa teší najmä u demokratov, kde získal podporu 66 %. Naopak, z republikánov oslovil iba 30 %, pričom tí prevažne stoja za terajším republikánskym guvernérom Gregom Abbottom (63). Sám herec sa ešte nevyjadril, za ktorý tím by kopal.

