Najprv kolonizácia Marsu a teraz toto?! Priateľka Elona Muska ukázala totálnu šialenosť

Prekvapenie za prekvapením. Najbohatší muž sveta Elon Musk so svojou partnerkou Grimes len nedávno šokovali menom ich syna X Æ A-Xii. Netrvalo dlho a ich fanúšikovia opäť len neveriacky krútia hlavami. Tentokrát prekvapila samotná Grimes.

Ako uvádza portál Daily Mail, partnerka najbohatšieho muža sveta Claire Elise Boucher, známa ako Grimes, zverejnila na svojou Instagrame fotku jej nového tetovania. Ak čakáte niečo decentné, rovno na to zabudnite. 33-ročná mamička si nechala pokryť celý chrbát bielym atramentom a tetovanie má znázorňovať škrabance od mimozemšťana! Grimes svoje dielo na chrbte označila za „krásne mimozemské jazvy“. „Nemám dobrú fotku, pretože ma to poriadne bolí a potrebujem ísť spať, haha. Budem to mať niekoľko týždňov červené, ale potom to budú krásne mimozemské jazvy,“ napísala pod fotografiu.

Jej „mimozemský“ štýl prišlo len krátko po tom, ako jej partner Elon Musk odhalil ambiciózny plán dostať ľudský život na Mars do roku 2026. Pomoc so založením ľudskej kolónie mu prisľúbila aj samotná Grimes. Svojím fanúšikom na Instagrame sa zverila, že sa chce po dovŕšení 50 rokov presťahovať na Mars, aby tam pomáhala s vybudovaním ľudskej kolónie. „Najpravdepodobnejšia je manuálna práca do smrti, ale dúfajme, že sa to môže zmeniť,“ dodala Grimes k ambicióznemu kroku.

Biele tetovania sa považujú za jemnejšiu formu umenia ako bežné čierne, alebo farebné tetovania a je nevyhnutné, aby ich realizoval skúsený umelec. Obrazce spravidla blednú oveľa rýchlejšie ako pri iných tetovaniach, pretože majú hustú konzistenciu, ale sú veľmi slabo pigmentované.