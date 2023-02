Milenecká vražda v paneláku? Zvláštne, čo mala spraviť žena po mužovej († 47) smrti

Ďalšia rodinná tragédia! Na Bieloruskej ulici v hlavnom meste našli muži zákona zavraždeného muža († 47). Zároveň zadržali jeho družku (52), s ktorou podľa susedov nemali práve harmonický vzťah.

Bratislavskí policajti mali opäť rušný štvrtok. „Krátko po 11. hod. bolo na čísle 158 prijaté oznámenie, v zmysle ktorého bolo v priestoroch jedného z bytov nájdené telo 47-ročného muža bez známok života,“ informovali muži zákona. „Na osobnej slobode bola na mieste príslušníkmi Policajného zboru obmedzená 52-ročná žena. Vzhľadom na súčasné štádium vo vyšetrovaní nie je možné poskytnúť akékoľvek bližšie informácie. Akonáhle to procesná situácia umožní, o prípade budeme bližšie informovať,“ dodali muži zákona.

Susedia Novému Času prezradili, že dvojica nežila práve v idylickom vzťahu. „On bol trošku chorý a ona zase psychicky labilná. Ja už som na to upozorňoval dávnejšie. Bývali na treťom poschodí,“ stroho odvetil jeden z obyvateľov rovnakého paneláka. Podľa neho sa dráma začala už v stredu. „Večer na neho vrieskala. Posielal som to aj žene. No a dnes ráno mi kolega poslal, že sa mám ísť pozrieť domov. Mám aj video, ale to mám pre políciu,“ dodal muž. Podľa zdroja Nového Času žena údajne partnera po smrti umyla, oholila a vo štvrtok dopoludnia sama privolala políciu.