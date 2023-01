Ján, ktorého polícia viní z usmrtenia hasičov († 35, † 36), šokoval pozostalých: Toto pred Vianocami nečakali ani vo sne!

Prekvapenie pred sviatkami. V júli pri obci Sása (okr. Zvolen) vyhasli životy hasičov Juraja († 35) a Michala († 36), ktorí boli v neďalekej Lešti na cvičení a zrazilo ich auto.

Šoféra tohto vozidla, zvolenského podnikateľa Jána (54) v októbri polícia obvinila z prečinu usmrtenia. K skutku sa doteraz vôbec nevyjadroval. Až teraz nám pozostalí prezradili, že im poslal listy. Podľa nich obsahujú len naučené frázy a obvinený Ján v nich ľutuje len sám seba.

Manželke Juraja a rodičom Michala poslal zvolenský podnikateľ pár mesiacov po nehode list, no osobný veľmi nebol. „Áno, je to pravda. Listy poslal, ale k obsahu sa vyjadrovať nechcem. Môžem však povedať, že to boli neosobné, naučené a umelé frázy. Ľutuje iba sám seba a označuje sa iba za účastníka nehody. Žiadne chlapské priznanie viny, ľútosť nad tým, čo spravil a ani ospravedlnenie,“ povedal brat nebohého Ďuriho.