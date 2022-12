Krvavý útok na hudobníkov v Skalici pre dúhovú vlajku bude mať dohru: Prípadom sa zaoberá NAKA!

V skalickom klube došlo pred pár dňami k potýčke pre dúhovú vlajku. Mladíci sa chystali zahrať koncert, no plány im skomplikovali agresívni jedinci, ktorí fyzicky napadli hudobníka. Prípad teraz podľa polície prevzala Národná kriminálna agentúra (NAKA).

"Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil jednu osobu z ublíženia na zdraví a výtržníctva. Trestnej činnosti sa mal obvinený dopustiť z osobitného motívu voči LGBTQ+ komunite počas koncertu v skalickom klube," informovala polícia s tým, že práve motív bol dôvod, prečo vec prevzala NAKA.

"Policajný zbor verejne deklaroval nulovú toleranciu akejkoľvek neznášanlivosti a podľa toho bude postupovať aj v ďalších prípadoch. Polícia je tu pre všetkých občanov dodržiavajúcich zákon," doplnili muži zákona.

K incidentu malo prísť pri tom, ako sa hudobníci chystali na koncert "Počas prípravy sme lepili na stôl dúhovú vlajku a v podstate okamžite na nás letela fľašková plzeň," napísal na sociálnu sieť jeden z hudobníkov.

Situácia sa ešte viac vyostrila a podľa člena kapely jeden z muzikantov skončil so škaredým zranením: "Mne našťastie len vytrhli náušnicu, ale Adamovi, bohužiaľ, zlomili sánku. Len tak."

Na incident zareagoval aj organizátor podujatia. "Je nám to veľmi ľúto a do budúcnosti spravíme všetko pre to, aby sa podobné incidenty už neopakovali," uviedol organizátor podujatia občianske združenie Informačné a konzultačné centrum Dvere Skalica.