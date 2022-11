Utrpenie mamy 7 detí vyvrcholilo vraždou: Horor v garáži! Za Štefániou († 49) plače celá dedina

Budú to najsmutnejšie Vianoce v ich živote. Štefánia († 49) zo Zákamenného na Orave bola starostlivou maminou siedmich detí. Chcela byť pri každom ich kroku a tešiť sa spolu s nimi z úspechov, ktoré v živote dosiahnu, no nedožila sa toho.

Podľa polície ju uplynulý týždeň brutálnym spôsobom zavraždil v garáži domu jej manžel Miroslav (53). Ten mal, paradoxne, od polície zákaz vstupu do tohto domu. Všetci o Štefánii hovoria ako o obetavej mame, o jej trápení s manželom vedel málokto. Utrpenie obetavej ženy vyvrcholilo jej vraždou.

„Viete, je to strašné. Slzy sa mi tlačia, keď počujem, čo si táto žena, ktorá porodila sedem krásnych a dobrých detí, musela s manželom vytrpieť. My sme tu ani nič nepočuli. Vedeli sme, že mal zákaz sa k nej priblížiť, no nikdy som ju nepočula sťažovať sa. Napriek veľkej bolesti bola vždy usmiata, milá a tým deťom by dala všetko. Bola veľmi veriaca,“ zhodujú sa dedinčania.

Horor v garáži

Brutálny čin zasiahol všetkých, najviac však sedem detí, ktoré zostali bez milovanej mamičky. Najmladší chlapček má pritom len sedem rokov. Dedinčania sa pýtajú, ako je možné, že sa taká hrozná tragédia vôbec stala. Nedokázala tomu zabrániť polícia? Nový Čas sa mužov zákona pýtal, koľkokrát v dome v minulosti zasahovali a či evidujú, ako často Miro zákaz vstupu do obydlia porušoval.