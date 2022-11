Súd o desivom útoku na škole v Novákoch: Z výpovede chlapca behá mráz po chrbte! Snívalo sa mu, že zabíja sekerou

Šokujúce slová! Slovenskom začiatkom novembra otriasol útok na Strednej odbornej škole v Novákoch. Iba 15-ročný Alex si tam do triedy v batohu priniesol sekeru, ktorou vzápätí zaútočil na svojich spolužiakov.

Dvaja z nich skončili so zraneniami v nemocnici. Tínedžera zadržali a zakrátko poputoval do väzby. Z anonymizovaného rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktoré má denník Nový Čas k dispozícii, vyplýva, že Alex prvýkrát zvažoval napadnutie spolužiakov ešte vlani v decembri. Z výpovede obvineného chlapca behá mráz po chrbte.

Tínedžera Alexa (15) po hororovom útoku na škole v Novákoch obvinili z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu a prokuratúra podala návrh na vzatie do väzby. Do nej ho sudkyňa napokon aj poslala. Podľa slov špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica totiž existuje riziko, že chlapec by sa pokúsil dokonať čin, pre ktorý je stíhaný.