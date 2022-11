Dráma v Petržalke: Manželský pár sedel v kaviarni, keď zrazu... Hororová scéna!

Posedenie v jednej z bratislavských kaviarní sa zmenilo na drámu.

V jednom z podnikov v Petržalke sedel manželský pár, ktorého debata sa natoľko vyostrila, že muž sa neovládol a svoju ženu bodol do chrbta i do krku. To mu zrejme nestačilo a ženu mal podľa polície ešte niekoľkokrát udrieť. Muž po hroznom čine z kaviarne odišiel a žena skončila v rukách lekárov.

"Následne v nočných hodinách hliadka PZ podozrivého muža zadržala a vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ Bratislava V mu vzniesol obvinenie zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Zároveň bol vypracovaný podnet na jeho vzatie do väzby," píšu policajti s tým, že ak bude mužovi preukázaná vina, hrozí mu trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov.