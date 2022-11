Slovensko vydesil útok sekerou v Novákoch: Mrazivá podobnosť s tragédiou vo Vrútkach!

Spomienky sa vrátili. Začiatkom leta 2020 došlo v Spojenej škole vo Vrútkach (okr. Martin) k obrovskej tragédii. Bývalý študent Ivan († 22) vtedy rozbil sklo na vchodových dverách školy a s nožom v ruke vtrhol do jednej z tried.

Učiteľku so žiakmi hrdinsky bránil zástupca školy Jaroslav Budz († 62), a to aj napriek tomu, že ho doma čakala manželka a vtedy 4-ročná dcérka. Útok, žiaľ, neprežil. A práve nedávne udalosti, keď študent Alex (15) útočil na Strednej odbornej škole v Novákoch so sekerou, oživil vo vrútockej škole desivé spomienky spred viac ako dvoch rokov. Čo im pomohlo dostať sa cez strašné nešťastie?

Na Spojenej škole vo Vrútkach po incidente spred 2 rokov prijali nové bezpečnostné opatrenia. Vstup do budovy chráni nepriestrelné sklo a video vrátnik. Do budovy sa tak svojvoľne nikto cudzí nedostane. Každú kľučku na dverách triedy navyše vymenili za guľu. Vedenie informácia o štvrtkovom útoku sekerou na Strednej odbornej škole v Novákoch vystrašila.