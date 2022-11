Razia v dome, kde žije Alex, ktorý útočil sekerou: Budete sa diviť, čo o mladíkovi prezradili susedia

NAKA zasahovala v piatok v jednom z domov v obci Lazany (okr. Prievidza), kde s rodinou žije študent Alex (15). Ten vo štvrtok zaútočil sekerou na spolužiakov na strednej škole v Novákoch a dvoch zranil.

Muži zákona priviedli do domu v putách aj samotného tínedžera a prehľadávali s ním celý objekt. Po prehliadke si odviezli dva počítače. Po celý čas im robila sprievod aj Alexova matka. Tínedžera v ten istý deň obvinili z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchanej v štádiu pokusu.

Hrozný čin Alexa zasiahol nielen celú školu, ale aj susedov v obci Lazany, kde žije s mamou, otčimom a dvomi sestrami. „Je to veľmi milý chlapec. Trošku utiahnutý, málo rozprával, ale nikdy by som nepovedal, že by niečo také urobil. Skôr sa zamýšľam nad tým, či nebol šikanovaný, alebo mu niekto nejako neubližoval,“ povedal jeden zo susedov.