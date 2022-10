Matúš († 23), ktorý zahynul pri streľbe na Zámockej: Veľké priznanie 2 mesiace pred smrťou

Tragická streľba vzala život dvom mladým ľuďom. Počas tragédie v bare na Zámockej ulici v Bratislave zahynuli Matúš († 23) a Juraj († 27).

Tragická streľba sa odohrala v stredu po 19. hodine večer. Mladý stredoškolák Juraj († 19) vtrhol do baru Tepláreň a chladnokrvne zastrelil dvoch mladých ľudí Matúša a Juraja, ktorí mali celý život pred sebou. Po chladnokrvnom čine ušiel. Policajti po študentovi celú noc, našli ho až ráno. Mŕtveho.

Jedna z obetí Matúš pritom len pred dvoma mesiacmi napísal zaujímavý status plný nádeje. „Konečne sa cítim pekne, žijem v momente a nezhadzujem sa 24/7,“ píše na Instagrame. „Konečne sa akceptujem do veľkej miery taký, aký som a aj odpúšťam malému Matúškovi veci, za ktoré sa stále obviňoval, aj keď nemám prečo. V skratke konečne nebojujem sám so sebou alebo proti sebe, ale bojujem za to, aby som sa mal čo najlepšie,“ dodal mladík.

Zároveň priznal psychické problémy. „Bez ľudí, čo mám okolo seba, bez psychiatrickej intervencie, liekov na úzkosť a mnohých ďalších faktorov by som nebol na začiatku asi zatiaľ najkrajšej cesty, na ktorej kráčam. Tí, čo si ma pamätáte ako „aj tak všetci zomrieme“ človeka, vedia najlepšie. Nečakal som, že to niekedy poviem, ale dá sa to. A bude mi ešte lepšie,“ napísal s nádejou Matúš.