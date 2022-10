Slová, ktoré Dědečka zachránili pred väzbou: Toto povedal na súde! Čo plánuje robiť na slobode?

Prvé slová na svoju obhajobu! Dušan Dědeček (60), ktorý na zastávke v Bratislave zabil 5 mladých ľudí, sa prvýkrát postavil pred sudcu, ktorý rozhodoval o jeho vzatí do väzby. Vo svojej pomerne dlhej reči, ktorá ho zachránila pred pobytom za mrežami, tvrdil, že alkohol pije len príležitostne a netuší, prečo v osudnom momente šliapol na plyn.

Okrem toho, že chce zmeniť svoj vzhľad a miesto bydliska, chystá sa aj na ďalšie kroky. Osobné ospravedlnenie rodinám obetí medzi nimi však nebolo. Čo plánuje robiť v nasledujúcich dňoch a ako sa tento prípad bude vyvíjať ďalej?

Čakanie na rozhodnutie o vzatí či nevzatí Dušana Dědečka do väzby sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Po niekoľkých hodinách bolo jasné, že vodič z auta smrti ide na slobodu. Kto by čakal, že sa Dědeček po tom, čo vyšiel z budovy súdu, zastaví pri novinároch a adresuje pozostalým slová ľútosti a ospravedlnenia, čakal by márne.

Pred médiami doslova ušiel. Jeden z prvých krokov, ktoré po prepustení urobil, bol, že si zmazal svoj profil na sociálnej sieti. Hoci asi málokto čakal, že by mohol zostať na slobode, sudcu zrejme presvedčila jeho plamenná reč, v ktorej sa vyjadril k svojej jazde aj o ďalších krokoch, ktoré chce v najbližších dňoch urobiť.

Vyjadril ľútosť

Dědeček pred sudcom svoju vinu nespochybňoval a priznal ju v plnom rozsahu. „Cítim sa v plnom rozsahu vinným, pričom na skutkovej vete, tak ako je formulovaná, nič nenamietam. Len by som dodal, že som pripravený niesť zodpovednosť za svoje konanie, pričom nikdy v živote som sa zodpovednosti nevyhýbal. Nebudem preto nikam utekať, vždy budem poruke orgánom činným v trestnom konaní a súdu a budem niesť dôsledky za svoje konanie,“ cituje Dědečkovo vyjadrenie portál zregionu.sk s tým, že skutok, ktorý spáchal, oľutoval a tvrdil, že pre to, čo sa stalo, má obrovské výčitky svedomia.