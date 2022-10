Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala členov organizovanej skupiny z regiónu južného Slovenska. Mali pripravovať lúpežné prepadnutie na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v policajnom prestrojení.

TASR to potvrdil vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Vo štvrtok na to upozornil portál Startitup.sk. "Pri prehliadkach sme zaistili zbrane, policajné uniformy, nepriestrelné vesty, balistické prilby, označenia Národnej kriminálnej agentúry, polície ako takej a zásahovej jednotky," priblížil Slivka. Policajti vykonávajú so zadržanými procesné úkony. "Viac informácií poskytneme neskôr," doplnil.