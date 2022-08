Policajti si všimli mladíka na nevšednom bicykli: Spočiatku ani len netušili, koho to kontrolujú!

Kreativite sa medze nekladú! V tomto prípade to však neplatí a tvorivému mladíkovi pristrihli krídla policajti.

Muži zákona vykonávali službu v metropole východu na motorkách, keď im zrazu padol do oka nevšedný bicykel, na ktorom sa po Košiciach na Jantárovej ulici premával 27-ročný mladík.

Muž mal celý bicykel oblepený oranžovou páskou. Policajtom to nešlo do hlavy a tak chceli muža na bicykli zastaviť. To, ako reagoval, však muži v uniforme nečakali. "Keď cyklista zbadal našich kolegov, rýchlo zmenil smer jazdy a 'dal sa na útek'. No jeho snaha bola márna," píšu policajti na sociálnej sieti.

Po krátkej chvíli policajti zistili, čo muža viedlo k takémuto nevšednému ozdobeniu bicykla. Dopravný prostriedok, ktorý mladík oblepil, nebol jeho, ale zdieľaný a páskou sa to snažil zamaskovať, a používať bicykel neoprávnene.

Nakoniec policajtov prekvapilo i to, čo zistili, keď si na mladíka posvietili. "Následná lustrácia ukázala, že po 27-ročnom cyklistovi z Košíc je vyhlásené pátranie pre iný správny delikt," dodávajú muži zákona.