V chotári nad Turčekom zomrel lesný pracovník († 31): Za mužom plače aj starosta

Plače celá dedina! Horských záchranárov vyslali v pondelok večer na zásah k lesnému robotníkovi, ktorí pracoval v ťažko prístupnom teréne v chotári nad obcou Turček (okr. Turčianske Teplice). Po príjazde na miesto nehody však mohli záchranári už len konštatovať smrť. Išlo o mladého muža († 31) z Oravy.

K nehode došlo v pondelok vo večerných hodinách. „Horská záchranná služba žiadosť o pomoc z oblasti Gajdošovej skaly nad obcou Turček, kde pri práci v lese došlo k nehode lesného robotníka. Do terénu odišli dve skupiny záchranárov HZS z Oblastného strediska Veľká Fatra a zároveň boli vyslaní aj príslušníci HaZZ. Žiaľ, muž vo veku 31 rokov pri nehode utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. Horskí záchranári v súčinnosti s príslušníkmi HaZZ telesné pozostatky nebohého muža vyslobodili, nabalili a transportovali z lesného porastu. Terénnym vozidlom HZS boli následne dopravené k Lesnej správe v obci Turček, kde boli odovzdané príslušníkom PZ SR a obhliadajúcemu lekárovi,“ informovali o detailoch akcie horskí záchranári.

Skon mladého muža poriadne zarmútil aj starostu z jeho rodnej dediny. „Je to naozaj hrozné. Strašné. Bol to milý chlap z našej dediny. Odkedy som sa to dozvedel, tak iba plačem. A tak je to v celej dedine,“ uviedol starosta obce Mútne z okresu Námestovo.