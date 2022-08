Prípad detského gangu z Miloslavova: Polícia bola nekompromisná! Strašné, aké následky má zbitá Andrejka

V prípade zbitej, len 11-ročnej školáčky Andrejky z Miloslavova (okr. Senec) nastal významný posun! Polícia na pokyn bratislavskej krajskej prokuratúry sprísnila právnu kvalifikáciu skutku. Vyšetrovanie besnenia detského gangu je ukončené, zúčastnení teraz študujú vyšetrovací spis.

Hlavná aktérka útoku E. M. je obvinená z prečinu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s prečinom výtržníctva. K sprísneniu právnej kvalifikácie prispelo dokazovanie znalcom z odvetvia psychiatrie. „U maloletej poškodenej A. N. sa vplyvom skutku rozvinula porucha prispôsobenia (adaptačná porucha), ktorá je závažným duševným ochorením, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s traumatizujúcou udalosťou a je potrebné ju posúdiť ako ťažkú ujmu na zdraví,“ informoval Juraj Chylo z Krajskej prokuratúry Bratislava.

Na videách, ktoré v januári kolovali na internete, vidno, ako na podlahe opusteného družstva v Miloslavove leží bezvládna zakrvavená školáčka. Tínedžeri ju mali opiť do bezvedomia, vyzliekať a uštedriť jej kopance a facky. „Okrem ml. E. M. nebola v uvedenom trestnom konaní obvinená žiadna iná osoba,“ dodal Chylo. Podľa TV Markíza, ktorá o ukončení vyšetrovania informovala, útočníčke hrozí trest dva až päť rokov. Vzhľadom na to, že je v mladistvom veku, by sa však skrátil na polovicu.