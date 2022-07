Žeriavnik († 49) skolaboval počas šichty, objavili ho až ďalšie ráno: Jozef umieral v kabíne celú noc!

Dalo sa strašnej rodinnej tragédii zabrániť? Žeriavnik Jozef († 49) skolaboval počas nedeľňajšej šichty na stavbe v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Muža však našiel jeden z kolegov až nasledujúce ráno, keď ho už hodiny zháňala jeho partnerka Miroslava (48). Utrápenej žene ani nikomu z rodiny však na telefonáty nereagoval.

Vyslobodiť ho museli hasiči, no napriek zásahu záchranárov po prevoze do nemocnice zomrel. Po pracovitom chlapovi zostalo päť detí a družka, ktorá sa pýta stále dookola jednu otázku: či tu jej milovaný mohol dnes ešte byť, ak by ho v kabíne objavili skôr...

Miroslava (48) žila s Jozefom, ktorý bol vdovcom, dlhých 6 rokov. Ona mala štyri deti a Jozef päť, no spolu vytvorili veľkú rodinu, v ktorej sa tešili z každého jedného dňa. V nedeľu skoro ráno si Jozef vypil so svojou láskou kávu a každý išiel po svojom. „Jeho deti mi inak ako mama nepovedia a moje deti ho volali otec. Každému, komu mohol, pomohol. Zdravotne bol v poriadku, jedine bol pri sebe,“ vysvetľuje so slzami v očiach utrápená Mirka.

Počas práce si občas zvykli napísať, teraz to však nebolo možné, keďže Mirka mala v robote zlý signál. Deťom aj kolegom sa však podľa jej slov pred obedom posťažoval, že sa necíti dobre. Po službe sa jej neozýval a partnerka tak začala mať zlý pocit. Ten sa vystupňoval po tom, čo zistila, že neprišiel domov a ani nedal vedieť, kde je. „Obvolávali sme všetkých žeriavnikov, či si náhodou nešli niekam sadnúť. Chodil z práce domov, veď ťahal 12-hodinové šichty,“ vysvetľuje.