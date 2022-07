Hrozivé detaily hororu na bratislavskej Kolibe: Vladimír († 34) upálil konfliktnú susedu († 68) zo Súdnej siene!

Prípad, aký hlavné mesto roky nezažilo. Horor, keď šialenec Vladimír († 34) pálil ľudské pozostatky, vyplavuje stále nové šokujúce skutočnosti.

Celý príbeh sa začal uplynulú nedeľu, keď boli hasiči privolaní k štipľavému dymu, ktorý stúpal z jednej zo záhrad na Alibernetovej ulici v hlavnom meste. Muž do nich začal strieľať, pričom jedného zranil, a následne otočil zbraň proti sebe. Policajti ostali šokovaní, keď našli v záhrade rozštvrtené telesné pozostatky jeho susedy, ktoré sem Vladimír priniesol a pálil. To, čo mal robiť s telom obete, naháňa hrôzu.

Otrasný prípad z Bratislavy, ktorý šokoval celé Slovensko, odhaľuje stále nové skutočnosti, z ktorých mrazí. Policajti na pozemku v záhradkárskej oblasti v jednej z bratislavských mestských častí našli piecku a zvyšky ľudského tela. Konkrétne malo ísť o hlavu, ako aj ďalšie časti tela ženy, ktoré Vladimír († 34) už pravdepodobne nestihol v osudný deň spáliť.

To, že bol prichytený priamo pri čine, bol pravdepodobne aj dôvod, prečo začal na hasičov strieľať. „Muž po krátkej chvíli vytiahol krátku strelnú zbraň, s ktorou následne zranil dvoch zasahujúcich hasičov. Tí boli prevezení do nemocnice na ošetrenie. Na miesto boli bezodkladne privolané viaceré jednotky poriadkovej polície, avšak po ich príchode na miesto incidentu našli strelca bez známok života so strelným poranením v oblasti hlavy.

Vedľa neho sa nachádzala aj krátka strelná zbraň,“ doplnili muži zákona. O tom, o koho telesné pozostatky išlo, sa doteraz viedli len špekulácie. Spočiatku sa hovorilo o priateľke šialeného strelca či o niekom z jeho rodiny. Nakoniec však v peci skončilo telo susedky jeho matky.