Východniara Františka († 50) zabil strom: Za pilčíkom plače celá dedina!

Zomrel pri práci... Pilčík František († 50) z Rokycian (okr. Prešov) bol v lese ako doma. V hore robil vyše 20 rokov a práve jeho práca sa mu stala osudnou.

V piatok pri spracovávaní spíleného stromu pri obci Radatice (okr. Prešov) na Františka od chrbta spadol iný strom, ktorý sa neočakávane vyvrátil aj s koreňmi. Za statočným a pracovitým chlapom smútia celé Rokycany. Obec na jeho počesť vyvesila čiernu vlajku.

Z nečakaného odchodu otca je stále v šoku jeho syn František (18). Aj on márne hľadá odpoveď na to, čo sa v osudný piatkový deň presne stalo. „Strom, čo pílil, riadne spadol na zem. Zatiaľ čo ho následne šiel píliť na zem, zavalil ho strom, ktorého sa ani nedotkol. Nevieme, či sa do stromu oprel vietor alebo niečo iné,“ opísal mladý muž posledné chvíle otcovho života. Celú rodinu jeho smrť veľmi zasiahla a prežívajú obrovský žiaľ.

Nebohého muža od detstva poznal aj starosta Rokycian Robert Šoltis. Ako prezradil, s Františkom spolu chodili na základnú školu. „František, to je chlap, ktorého bude večná škoda. Bol to správny človek, robil celý život, tvrdo pracoval. S jedným zo svojich synov boli živnostníci, živili sa pílením dreva. František bol profesionálny pilčík, v piatok si chystal domov palivové drevo,“ uviedol starosta. Dodal, že len pred dvomi rokmi si ich rodina kúpila nový traktor do lesa. „Správali sa ako poctiví podnikatelia, tak, ako sa má. Strašná škoda toho človeka, je to veľmi smutné,“ dodal Šoltis, ktorý sa taktiež neubránil žiaľu. Na Františkovu počesť dal starosta na obecnom úrade vyvesiť čiernu vlajku.