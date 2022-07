Pri desivej nehode lietadla pomáhali všetky zložky: Mrazivé detaily nehody! Zo stroja je vrak

Polícia vo štvrtok v skorých ranných hodinách intenzívne pátrala po malom motorovom lietadle, ktoré spadlo medzi obcami Cigeľ a Lehota pod Vtáčnikom v okrese Prievidza.

Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, lietadlo sa podarilo nájsť, pilot nie je v ohrození života. Ďalšie informácie poskytne polícia neskôr.

Podľa hovorcu Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Mariána Petríka na mieste pádu lietadla zasahovali šiesti hasiči z Prievidze. „Lietadlo na padáku spadlo na pole, pilot zostal zakliesnený vo vnútri stroja. Zasahujúci hasiči z Prievidze spolu so záchranárskym tímom z letiska vyslobodili zakliesneného pilota z vraku lietadla a po poskytnutí predlekárskej prvej pomoci ho preniesli do vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Ten následne zraneného transportoval na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ uviedol Petrík.

Ako ďalej doplnil, hasiči zabezpečili miesto udalosti, na havarovanom lietadle vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia a následne miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície.