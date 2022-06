Timea († 11) sa k rodičom už nikdy nevráti: Strašné, ako sa dievčatko utopilo

Už sa viac nevynorila. Koniec školského roka sa skončil tragicky pre rodinu len 11-ročného dievčatka. Timea z Ružinej (okr. Lučenec) sa utopila vo vodnej nádrži, ktorú aktuálne po rekonštrukcii napúšťajú.

Ešte sa ani nezačali letné prázdniny a priehrada Ružiná si už vyžiadala prvú obeť. Je ňou len 11-ročná Timea z neďalekej obce, ktorá sa mala ísť kúpať bez dozoru dospelých osôb s dvoma maloletými kamarátkami. Vodná nádrž je pritom napustená len na 20 percent, lebo ju dva roky rekonštruovali.

Ani to však nezabránilo obrovskému nešťastiu, ktoré sa tam odohralo okolo druhej popoludní. „K nešťastnej udalosti došlo v blízkosti rekreačného zariadenia Slovenského vodohospodárskeho podniku. Zhruba 150 metrov od budovy zišlo dievča do vody a zrejme sa pošmyklo. Kamarátky sa ju snažili zachytiť za nohy, no vyšmykla sa im,“ uviedol starosta Ružinej Jozef Líška. Na miesto nešťastia smerovali policajti, záchranári a aj hasiči - potápači.

„K tragickej udalosti došlo dnes popoludní. Podľa doteraz zistených informácií bolo dievčatko spolu s dvoma ďalšími maloletými deťmi pri vodnej nádrži Ružiná, malo skočiť do vody a už sa nevynorilo. Telo bolo nájdené hasičmi približne desať metrov od brehu,“ informovala hovorkyňa polície Petra Kováčiková. Podľa našich informácií na miesto nešťastia prišli aj rodičia dievčatka.