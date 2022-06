Tragédia na bratislavskej Kuchajde: Mladík († 18) skočil do vody, no už sa z nej nikdy nevynoril

V nedeľu (19.6) sa na bratislavskom jazere Kuchajda odohrala tragédia. Utopil sa tam iba 18-ročný muž.

Mladík si spolu s partičkou kamarátov užíval prvý tropický víkend. Podľa informácii TV JOJ, muž spolu s kamarátmi skočil do jazera, no z vody už nikdy nevyšiel. Jeden z priateľov začal po mužovi pátrať, no bezúspešne. Skupina v strachu o kamaráta zavolala záchranné zložky spolu s potápačom.

Potápačovi sa muža podarilo nájsť, no pri záchrane mladého života bol bezmocný. Resuscitácia ani pomoc záchranárov už mladíkovi život nevrátila. Muž podľa svedkov nešťastia nevedel plávať. Záchranári museli podať pomoc i jeho kamarátom, ktorí po desivej správe zostali v šoku. Podľa svedkov pochádzala partia mužov z východného Slovenska. Pracovali na stavbe.