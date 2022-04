Rodinná dráma za dverami bytu v Považskej Bystrici: Muž sa matke vyhrážal smrťou

Považskobystrickí policajti obvinili 37-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Vlastnej matke sa mal vyhrážať smrťou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

„Muž mal v priestoroch bytu na sídlisku v Považskej Bystrici okrem vulgárnych nadávok matke opakovane hovoriť, že ju zabije. Agresívne sa mal správať keď bol pod vplyvom alkoholu, v minulosti mal poškodenú viackrát napadnúť,“ uviedla hovorkyňa.

Ako dodala, žena sa zo strachu o svoj život a zdravie schovala pred synom do spálne. Ten mal opakovane kopať do dverí a kričať, že ju zabije. Žena privolala políciu. Privolaná policajná hliadka mužovi obmedzila osobnú slobodu a umiestnila ho do cely policajného zaistenia.

„Pri dychovej skúške zistili policajti obvinenému v dychu viac ako tri promile alkoholu, spracovali podnet na väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky,“ uzavrela Kuzmová.