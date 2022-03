Na pohrebe chýbalo vedenie prezídia i šéf policajtov Hamran: Prečo sa s Filipom († 29) neprišli rozlúčiť?!

Prečo šéfovia neprišli vyprevadiť zastreleného kolegu do neba?! V Ľuboticiach (okr. Prešov) sa v piatok rodina, známi aj kolegovia z Policajného zboru rozlúčili s podpráporčíkom Filipom Suchárom Turekom († 29), ktorý v pondelok zahynul po výstrele zo služobnej pištole.

Z ohavného činu už obvinili jeho kolegu, syna primátorky Prešova Martina Turčana (33). Na smútočnom obrade však chýbalo vedenie Prezídia Policajného zboru aj prezident Policajného zboru Štefan Hamran.

Na poslednej rozlúčke so zastreleným plakali vedľa seba Filipova mamička Denisa a jeho družka Nikola, ktorá prišla o milovaného partnera a otca ich dcérky Violky (1). Filipovi na poslednú cestu vložili do truhly darčeky, ktoré si zobral do neba - vankúšik so srdiečkami a modrého sloníka. Lenže keď sa prítomní rozhliadli po kostole v Ľuboticiach, nevideli žiadnu vysokú šaržu z Policajného zboru. Prečo? „Vedenie Prezídia Policajného zboru sa pre neodkladné pracovné povinnosti a účasť na krízovom štábe ohľadom situácie na Ukrajine nemohlo zúčastniť pohrebu kolegu v Prešove. Na obrad bol v mene Prezídia Policajného zboru zabezpečený smútočný veniec,“ zdôvodnila trist­nú absenciu Filipových nadriadených hovorkyňa Prezídia PZ, Denisa Bárdyová.

Na pohrebe nebol ani dočasne poverený prezident Policajného zboru Štefan Hamran, ktorý dôvod svojej absencie nezdôvodnil. „Pre Policajný zbor je to obrovská tragédia a strata. Touto cestou by som chcel Filipovej rodine a kolegom vyjadriť moju úprimnú sústrasť. Napriek tomu, že som Filipa osobne nepoznal, podľa mojich informácií to bol slušný človek a pracovitý profesionál, ktorý si zodpovedne plnil svoje povinnosti,“ uviedol Hamran s tým, že sa budúci týždeň chce stretnúť s Filipovou rodinou.