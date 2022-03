Budčou otriasla brutálna vražda mamičky Agáty († 39), kde môže byť telo? Jej muža Štefana obvinili a dali za mreže

Z pátrania po krásnej žene sa napokon vykľula brutálna vražda! Agáta († 39) z Budče (okr. Zvolen) mala podľa manžela Štefana (46) odísť v piatok 11. marca skoro ráno do strojárskeho podniku Küster vo Vlkanovej (okr. Banská Bystrica), kde pracovala. Mama sedemročného dievčatka tam však neprišla, ale jej partner to, že je nezvestná, nahlásil až o dva dni.

Policajtom sa to zdalo podozrivé, a tak rozbehli vyšetrovanie. Prehľadali ich dom, kde údajne zaistili stopy po veľkom množstve krvi. Po vyhodnotení dôkazov Štefana obvinili z vraždy a sudkyňa banskobystrického Okresného súdu ho vzala do väzby. Na základe doterajších zistení predpokladajú, že manželku Agátu mohol rozrezať a zbaviť sa jej tela. To sa zatiaľ ešte nenašlo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po matke malého dievčatka policajti počas uplynulých dní vyhlásili celoštátne pátranie. „Začiatkom týždňa sme žiadali o pomoc pri pátraní po nezvestnej 39-ročnej žene z Budče. Od piatka rána minulého týždňa bola nezvestná. Ráno odišla z domu do práce a odvtedy manžel nemal o nej žiadne informácie, preto na polícii nahlásil jej nezvestnosť. Polícia po žene intenzívne pátrala,“ informovala vtedy banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Vyšetrovatelia po intenzívnom pátraní dospeli k záveru, že Agáta bola zrejme zavraždená. „Kriminalisti odhalili vraždu a aj páchateľa tohto činu. Ku skutku pravdepodobne došlo v noci zo štvrtka na piatok 11. 3. v rodinnom dome v obci Budča. Po predchádzajúcej slovnej hádke a fyzickej roztržke mal úmyselne usmrtiť svoju manželku. Krajský policajný vyšetrovateľ v spolupráci s kriminálnou políciou vo Zvolene obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy 46-ročného muža, ktorý paradoxne nahlásil nezvestnosť tejto ženy. V nedeľu 13. 3. večer išiel na políciu vo Zvolene podať oznámenie o nezvestnosti svojej manželky a v utorok 15. 3. mu už bola ako podozrivému obmedzená osobná sloboda,“ uviedla policajná hovorkyňa.

Brutálna vražda otriasla aj Františkom Moravcom, starostom obce s takmer 2 tisíckami obyvateľov. „Sme všetci šokovaní. Boli to milí mladí ľudia. Doteraz presne nevieme, čo sa stalo. Párkrát sme sa stretli a pôsobili celkom normálne,“ povedal skrúšene starosta.