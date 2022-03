Handlovou otriasla ohavná smrť mladej dievčiny: Z vraždy Romany († 20) obvinili jej expriateľa!

Nešťastie, ktoré otriaslo celým baníckym mestom. Policajti so záchranármi našli v utorok na okraji Handlovej mŕtvu len 20-ročnú dievčinu, ktorá mala podľa informácií Nového Času na krku viditeľné stopy po škrtení.

Romana († 20) sa krátko pred ohavnou smrťou mala zabávať v Morovnianskych lúkach s kamarátmi. Keď všetci odišli, dievčina tam mala zostať so svojím bývalým priateľom Dušanom (26). S ním sa mala podľa slov kamarátky pohádať. Polícia z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinila práve Dušana.

Tragédia sa stala v utorok podvečer. Romana († 20) podľa našich informácií strávila popoludnie so svo­jimi kamarátmi. Keď sa všetci rozišli, v Morovnianskych lúkach pri železničnej trati v Handlovej mala zostať len s bývalým priateľom. „Oni sa tam mali hádať, kričali po sebe. On bol na ňu stále žiarlivý, aj keď sa už rozišli,“ hovorí Romanina kamarátka s plačom. „Romana bola dobré dievča, toto si nezaslúžila,“ dodala. O pár hodín už na miesto šli záchranári. „Mestská polícia poskytla súčinnosť štátnej polícii pri preverení oznamu, kde malo dôjsť k odpadnutiu osoby,“ uviedla pre TV JOJ Lucia Chudá, zástupkyňa náčelníka Mestskej polície Handlová. Mestskí policajti prišli na miesto spolu so záchranármi.

Nehybné Romanino telo oživoval jej bývalý priateľ, ktorý zavolal aj záchranku. „Po príchode na miesto udalosti mohli záchranári skonštatovať exitus. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná polícia,“ uviedol hlavný lekár OS ZZS SR Július Paučo. Dievčina mala podľa našich informácií na krku viditeľné stopy po škrtení.

„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne obvinil 26-ročného muža z okresu Prievidza za obzvlášť závažný zločin vraždy a podá podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby. Muž mal v utorok v podvečerných hodinách v Handlovej na tzv. Morovnianskych lúkach po vzájomnej predchádzajúcej hádke zahrdúsiť svoju bývalú 20-ročnú priateľku,“ informovala vo štvrtok hovorkyňa trenčianskej polície Danka Adamíková s tým, že v tomto prípade zákon ukladá trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.