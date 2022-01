V Miloslavove sa mala stretnúť skupinka protestujúcich: Dozor polície!

Po tom, čo mal v Miloslavove vzniknúť protest súvisiaci so šikanou 11-ročného dievčaťa, mala jednu z ulíc uzavrieť polícia.

Informoval o tom portál tvnoviny.sk s tým, že demonštrácia sa mala začať o 15:00. Protest ľudí podľa portálu súvisí s útokom na 11-ročné dievča. Na ulici, kde sa zhŕkli ľudia, má bývať jedna z aktérok útoku.

Polícia dohliada na zhromaždenie

Polícia v priebehu nedeľňajšieho popoludnia dohliada na verejný poriadok pri zhromaždení v obci Miloslavov v okrese Senec. Informuje o tom na sociálnej sieti. "Zatiaľ sme nezaznamenali prípady narušenia verejného poriadku ani páchania inej protiprávnej činnosti," doplnil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff. O zhromaždení informuje aj denník Plus 1 deň, uvádza, že skupina ľudí sa zorganizovala cez sociálne siete a stretla sa v obci pred domom údajnej organizátorky šikany 11-ročného dievčaťa.

Maloletú mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti. Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.

Polícia v piatok informovala, že prípad si na základe výberovej príslušnosti prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Bratislave.