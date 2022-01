Desivý prípad unesenej mamy dvoch detí: Budú exmanžela Andrey († 35) súdiť za vraždu?!

Dočká sa rodina spravodlivosti? Andrea Vlčeková († 35) z Hlohovca bola nezvestná takmer päť rokov.

Obrovský zvrat v prípade však nastal vlani, keď boli pri prehliadke priestorov vo Veľkých Ripňanoch (okr. Topoľčany) nájdené v sude s kyselinou sírovou zubné plomby, ktoré podľa znaleckého posudku patrili nezvestnej mame dvoch detí. Za pozbavenie osobnej slobody bol jej exmanžel Miroslav (50) už predtým odsúdený na 12 rokov väzenia. Okresný súd v Trnave však bude teraz rozhodovať o návrhu špeciálnej prokuratúry na povolenie o obnovu konania.





Jeden z najsledovanejších prípadov za posledné roky ešte stále nemá svoju bodku. Andrea Vlčeková († 35) bola nezvestná 4,5 roka. Okresný súd v Trnave jej exmanžela Miroslava Vlčeka (50) odsúdil koncom roku 2018 na 12 rokov väzenia za zločin pozbavenia osobnej slobody. Krajský súd v Trnave o niečo neskôr rozsudok potvrdil. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic však vlani v septembri oznámil, že ho chcú stíhať za úkladnú vraždu.

Ešte koncom júna policajti s Vlčekom riešili v dome vo Veľkých Ripňanoch inú trestnú činnosť. Pri obhliadke však začal byť nervózny a policajti spozorneli. Pod schodmi bol sud, ktorý po otvorení mimoriadne zapáchal. „Zo zaistených stôp zo suda, ktorý obsahoval kyselinu sírovú, sa podarilo zaistiť stopy, ktoré pripomínali fotokompozity, ktoré sú využívané ako biele plomby. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou môžeme konštatovať, že v tomto sude boli rozpustené telesné pozostatky poškodenej,“ povedal Lipšic.





Dodal, že skutok, ktorý bol v minulosti kvalifikovaný ako zločin pozbavenia osobnej slobody, je po náleze potrebné právne prekvalifikovať. Na okresný súd preto podal návrh na obnovu konania. A veci sa už pohli! „Okresný súd v Trnave bude rozhodovať o návrhu špeciálnej prokuratúry na povolenie o obnovu konania,“ informovala hovorkyňa Krajského súdu Trnava Jana Kondákorová.

Čo sa môže stať

Andreino zmiznutie si podľa rozsudku objednal Miroslav Vlček z pomsty za to, že exmanželka proti nemu vypovedala ako svedok v prípadoch ekonomickej trestnej činnosti a tiež preto, lebo spravovala majetok spoločnosti VK Invest Group, ktorý si nárokoval. Lipšic v septembri informoval, že v prípade majú vyšetrovacie orgány okrem zubných plomb poškodenej aj spolupracujúceho obvineného, ktorý bol vo veci únosu odsúdený na šesť rokov a osem mesiacov väzenia.

Ten podľa neho v procesnom postavení svedka vypovedal, že priniesol poškodenú do skladových priestorov vo Veľkých Ripňanoch a následne bol vyzvaný obvineným Vlčekom, aby tieto priestory opustil. Ak Okresný súd v Trnave povolí obnovu konania, Vlček sa znova postaví pred sudcu. Ak by bol súdený za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, mohlo by mu v prípade dokázania viny hroziť až doživotie.