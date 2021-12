Hriňovčan sa po prehýrenej noci vlámal do prevádzok: Pri odchode z druhej to mal spočítané

V noci na pondelok (20. 12.) okolo 4.00 hodiny rozbil 28-ročný muž z Hriňovej v Galante tehlou okno na jednom z barov a dostal sa dnu.

Peniaze, ktoré potreboval, v ňom však nenašiel, a tak sa rovnakým spôsobom dostal do ďalšej prevádzky. Keď si odtiaľ odnášal pokladnicu s hotovosťou okolo 160 eur, zastavil ho príslušník bezpečnostnej služby. Muž na seba upozornil tým, že poškodil alarm. Policajti mu po krádeži namerali v dychu takmer dve promile alkoholu.

Muž pôvodne podľa krajskej policajnej hovorkyne Márie Linkešovej išiel zo Serede a Sládkovičova, po prebdenej noci sa za posledné eurá presunul taxíkom na železničnú stanicu do Galanty. "Stanica bola uzavretá a navyše už nemal ani cent. Doposiaľ nikdy netrestaný muž sa rozhodol pre vlámanie do neďalekého baru," uviedla. Obvinený muž zostáva do rozhodnutia súdu v cele policajného zaistenia. "Poverený policajt predloží spis v tzv. super rýchlom konaní na jeho rozhodnutie o vine a treste. Teraz mu môže za pokračovací prečin krádeže hroziť strata slobody až na dva roky. Policajti ho navyše riešia aj za porušenie pandemických opatrení," doplnila Linkešová.