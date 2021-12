Josef chcel pomôcť chorým rodičom, dostal tvrdý trest: Za konopné masti 20 rokov a prepadnutie majetku!

Dve desaťročia za mrežami a spoločné bývanie v rukách štátu. Taký je verdikt okresného súdu v Trnave pre majstra Európy v rýchlostných člnoch Josefa Šipoša (44) z Dolných Zeleníc (okr. Hlohovec).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jeho syn Patrik (18) a rodičia sa z toho nevedia spamätať. Celý prípad otriasa verejnosťou, takú sadzbu podľa mnohých dostávajú najobávanejší mafiánski bossovia podsvetia. Josef sa ale len snažil pomôcť rodičom, ktorí sú onkologickí pacienti. Tým teraz reálne hrozí, že svojho syna už nikdy neuvidia a navyše skončia na ulici...

Josef Šipoš (44), bývalý majster Európy v rýchlostných člnoch, sám vychovával svojho syna Patrika (18), vášnivého hokejistu. Rodinu dotvárali Josefovi rodičia, ktorí s nim žijú v spoločnej domácnosti. Nepochybovali, že sa o nich postará, tak na neho pred 20 rokmi prepísali dom. Keď ochoreli a stali sa onkologickými pacientmi, Josef pre nich začal vyrábať mastičky z konope, ktoré vysadil na pozemku pri rieke Váh.

Skončil však v rukách polície a verdikt súdu je neúprosný - Josefovi naparil 20 rokov a prepadnutie majetku! Dom, ktorý mu darovali rodičia, má skončiť v rukách štátu a oni aj s vnukom na ulici... Hodnota domu má údajne hodnotu ako marihuana, ktorú pestoval. „Nevypočuli svedkov obhajoby, ani nevzali do úvahy, že otec nesúhlasí s výrokmi žaloby,“ tvrdí Josefov syn. Ten vedie so starými rodičmi kampaň s názvom Freepeppo za otcovo oslobodenie, do ktorej sa pridalo aj mnoho politikov.