Brutálny útok na svedka krádeže, miesto činu následne zapálil: Nekompromisné rozhodnutie súdu o osude Ľuboša

Na 20-ročný trest odňatia slobody odsúdil vo štvrtok Okresný súd v Trenčíne 34-ročného Ľuboša S. za obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu.

Pred štyrmi rokmi ho pri krádeži v Prievidzi vyrušil náhodný svedok, ktorého sa snažil umlčať údermi do hlavy, na čo použil kovový hrot do zbíjačky. Miesto činu následne zapálil a ušiel cez okno. Staršiemu mužovi sa podarilo pred ohňom zachrániť. Rozsudok nie je právoplatný, obe strany sa k nemu vyjadria v zákonnej lehote.

Prípad najskôr posudzovali ako prečin ublíženia na zdraví, až neskôr ho preklasifikovali na pokus o vraždu. Samotný útočník síce spáchanie skutku priznal, kategoricky však namietal jeho klasifikáciu a tvrdil, že staršieho pána nemal v úmysle zabiť. Jeho obhajca navyše upozornil, že poškodený utrpel síce viacero tržných rán, ale nebol v bezvedomí, neutrpel krvácanie do mozgu či otras mozgu.

Prokurátor tvrdil, že útočník konal cielene, premyslene a zákerne, a v úmysle zbaviť sa svedka iného trestného činu, ktorý spáchal. Pre obžalovaného požadoval 20-ročný nepodmienečný trest, s čím sa trojčlenný senát trenčianskeho okresného súdu stotožnil. Ten zároveň Ľuboša S. zaviazal zaplatiť poškodenému mužovi 70-tisíc eur ako bolestné a odškodné za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Dráma sa odohrala v auguste 2017, keď sa obžalovaný pokúšal vlámať do trezora v kancelárii jednej z prievidzských firiem. V bitke s náhodným svedkom, ktorým bol v tom čase 60-ročný Milan, mu uštedril dovedna 13 rán do hlavy a tváre. Podľa obvinenia kanceláriu ešte predtým polial benzínom, aby zneškodnil stopy, ale polial aj staršieho muža so slovami „teraz ťa podpálim a zhoríš tu!". Vchodové dvere zatarasil skrinkou, benzín zapálil a sám ušiel cez okno. Napadnutému mužovi sa podarilo z horiacej miestnosti dostať von.