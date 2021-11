Košický súd nemal s Robom zľutovanie: Za 7,7 g marihuany dlhé roky v base!

Za pár gramov marihuany strávi veľkú časť života za mrežami. Robert Džunka (27) sedí už 33 mesiacov vo väzbe.

Mladého muža za držanie drogy už raz odsúdili na podmienečný trest. Pred tromi rokmi však policajti u Roba počas razie našli vyše 7 gramov marihuany. Za recidívu mu podľa jeho rodičov hrozí prehnane vysoký trest vo väzení, ktorý je dokonca vyšší ako ten, ktorý dostali odsúdení niektorí vrahovia. Obhajoba taktiež namieta, že slovenská právna úprava pri udeľovaní výšky trestov za drogy je v rozpore s európskou.

Mal problémy doma a veľké bolesti po operácii. Aj tak odôvodňuje Robo svoju konzumáciu marihuany, ktorú dnes ľutuje. Keďže ho policajti s drogami chytili v podmienke, Košičan sa dostal do obrovských problémov. Prvý rozsudok v prípade Roba padol ešte v septembri 2020, kedy mu prvostupňový súd vymeral trest 12,5 roka nepodmienečne s minimálnym stupňom stráženia. Mladík sa voči verdiktu odvolal. Krajský súd o mesiac neskôr vrátil prípad na okresný súd na doplnenie z procesných dôvodov.

Robov právny zástupca Igor Rybár uviedol, že žiadali zohľadniť aj poľahčujúce okolnosti vo vzťahu k rozsudku, ktorými bola Robova spolupráca, priznanie a oľutovanie skutku. Obhajca taktiež uviedol, že v konaní položili aj tzv. prejudiciálnu otázku, v ktorej žiadali košický súd, aby poslal otázku na súdny dvor v Luxemburgu, či je slovenská právna úprava v súlade s právom EÚ. „Docielili by sme tým to, že by sme získali rozhodnutie, že naša právna úprava je v rozpore s právom EÚ. Európske rámcové rozhodnutia nám ukladajú, že máme rozdeľovať dílera, pestovateľa a taktiež odporúča stupňovanie trestania,“ vysvetlil obhajca. Rybár doplnil, že trest nad 10 rokov, ktorý hrozí Robovi na Slovensku, sa v EÚ odporúča za nadnárodný predaj zločineckou skupinou, akou je napríklad talianska zločinecká organizácia Ndrangheta.

Zníženie trestu?

Zmiešané pocity pred pojednávaním neskrývala ani matka obvineného Magdaléna Kulínová (48). „Robo je vo väzbe 1 027 dní. Stále verím, že nedostane vysoký trest. Súd by mal zohľadniť, ako môj syn žil. Pracoval, bol aktívny športovec, venoval sa hudbe, dobrovoľne pomáhal čistiť životné prostredie a pomáhal bezdomovcom,“ opísala mama. Tvrdí, že jej syn vôbec nie je pre spoločnosť nebezpečný, práve naopak.

„Bol prínosom pre spoločnosť. Dali ho do cely s vrahom a pedofilom či zlodejmi. Mal pri sebe marihuanu v objeme 7,7 gramu s hodnotou 70 eur, neviem, akú hroznú škodu tým štátu spôsobil,“ dodala s tým, že jej syna vo väzbe drží nad vodou pravidelný telefonický kontakt s rodinou, čítanie a maľovanie.

V záverečnej reči Robo vyjadril nad svojím skutkom ľútosť. „Viem, že som spravil chybu. Môj život, moja budúcnosť teraz závisí od vás, a preto vás chcem požiadať aby ste zvážili možnosti mimoriadneho zníženia trestu,“ povedal pred senátom. Okresný súd mu napokon udelil za opakované neoprávnené prechovávanie drogy trest 10 rokov nepodmienečne s najnižším stupňom stráženia. Taktiež sa musí ambulantne podrobiť liečeniu. „Ponechali sme si lehotu na odvolanie. Budeme bojovať ďalej,“ povedala k rozsudku jeho mama.