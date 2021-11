Krvavá dráma na železničnej stanici v Banskobystrickom kraji: Výtržník bodol výpravcu

V pondelok 8. novembra večer privolali hliadku železničnej polície do Žarnovice, kde po predchádzajúcich výtržnostiach v priestoroch železničnej stanice bodol mladý muž 46-ročného výpravcu.

Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, zo skutku je podozrivý 25-ročný muž, ktorého na mieste zadržali. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za prečin výtržníctva, v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.

„Dvaja mladí muži a žena v priestoroch železničnej stanice búchali po automate, odkiaľ ich výpravca vykázal. Skupinka sa presunula do vonkajších priestorov stanice, kde pokračovali v nevhodnom správaní a rozbili fľašu. To bol dôvod, pre ktorý ich výpravca vykázal von zo stanice. Tam došlo k potýčke a bodnutiu výpravcu nožom, popisuje udalosť polícia s tým, že zranený výpravca bol prevezený do nemocnice v Žiari nad Hronom