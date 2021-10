Auto vyletelo z cesty a po kotrmelcoch skončilo na streche: Vodič nafúkal viac ako jedno promile

Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie 32-ročného vodiča, ktorý po dopravnej nehode nafúkal viac ako jedno promile.

Ako na sociálnej sieti informuje košická krajská polícia, v piatok okolo 22:00 viedol Košičan motorové vozidlo značky Škoda po ceste v smere od obce Štós smerom na mesto Medzev v okrese Košice – okolie.

Pri prejazde miernou pravotočivou zákrutou prešiel s vozidlom do protismeru, na čo reagoval strhnutím riadenia vpravo, čím vozidlo uviedol do šmyku. S vozidlom sa otočil do protismeru, zišiel mimo vozovku a s vozidlom sa niekoľkokrát prevrátil. Pri dopravnej nehode utrpel vodič ľahké zranenia. Dychová skúška na alkohol ukázala hodnotu 1,04 promile.