Neplnoletý mladík sadol za volant a to nie je všetko: Zistíte, čo má na rováši, budete len neveriacky krútiť hlavou

Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 16-ročný mladík z obce Sedliská v okrese Vranove nad Topľou, ktorý v stredu (13. 10.) spôsobil na štátnej ceste I/18 dopravnú nehodu.

O prípade informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

"Ako vodič viedol osobné motorové vozidlo po štátnej ceste I/18 v smere od Vranova nad Topľou na Michalovce, pričom mu neprekážala skutočnosť, že vozidlo bolo bez tabuliek s evidenčným číslom a ani to, že on sám nie je držiteľom vodičského oprávnenia," priblížila. Za značkou označujúcou koniec obce sa chcel mladík na ceste otočiť, pričom s vozidlom zišiel do priekopy. Dychová skúška, ktorej ho podrobila policajná hliadka, dosiahla hodnotu viac ako jedno promile. "Mladý 'vodič' bol obmedzený na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov bol prepustený," uzavrela Ligdayová.