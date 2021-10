Kontroverzný youtuber opäť na súde: Vasky už pozná nový verdikt

Kontroverzný youtuber Rudolf Vasky je opätovne vinný z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a prečinu podnecovania pre svoje výroky o „roxorovej revolúcii".

Okresný súd v Banskej Bystrici mu v piatok v tejto súvislosti uložil podmienečný trest. „Okresný súd v Banskej Bystrici dnes na hlavnom pojednávaní uznal vinným obžalovaného R. V. z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a prečinu podnecovania, za čo ho odsúdil na trest odňatia slobody vo výmere šesť mesiacov podmienečne s odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu v trvaní jedného roka," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová. Doplnila, že rozhodnutie nie je právoplatné, keďže obžalovaný avizoval odvolanie.

Súd pritom Rudolfa Vaskeho už v roku 2019 uznal za vinného z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a prečinu podnecovania. Za to mu uložil rovnako trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov podmienečne odložených na skúšobnú dobu v trvaní jedného roka. Dôvodom boli jeho výroky o „roxorovej revolúcii" a útokoch tyčami. Obžalovaný sa však odvolal a Krajský súd v Banskej Bystrici (KS BB) pôvodný verdikt zrušil.

Youtuber sa ešte v roku 2015 verejne vyjadril, že v rámci „roxorovej revolúcie" bude vytvorený „zoznam ľudí, ktorí budú ubití na smrť roxorovými tyčami". Zároveň bol koncom roka 2019 obvinený v inom prípade spolu s Martinom D. pre opakujúci sa pokračovací prečin výtržníctva spáchaný formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách. Okresný súd Bratislava I ich v tejto súvislosti v decembri 2019 vzal do väzby. Krajský súd v Bratislave oboch v januári 2020 prepustil na slobodu, ale zakázal im zverejňovanie videí. Keďže to Rudolf Vasky nedodržal, v apríli 2020 ho znovu vzali do väzby. Prepustený bol koncom augusta minulého roku.