Zvrat v prípade streľby na diskotéke v Horovciach, o život prišli mladíci († 20, † 22): Martin si vypočul nový verdikt

Na doživotný trest odňatia slobody odsúdil v stredu Okresný súd v Trenčíne 38-ročného Martina C. za predvlaňajšiu dvojnásobnú vraždu na hasičskej zábave v Horovciach v okrese Púchov.

Jeho útok nelegálne držanou z vtedy neprežili dvaja mladíci vo veku 20 a 22 rokov.

Krvavý incident sa odohral v noci z 21. na 22. júna 2019. Krátko po streľbe zomrel priamo na mieste činu 20-ročný Jakub, o tri dni neskôr podľahol zraneniam hlavy 22-ročný Martin. Útok prežil len ich kamarát Jakub, ktorého strelec nelegálne držanou zbraňou trafil do brucha a podľa obžalobou predloženého sledu udalostí bol práve on prvým terčom útoku. Útočník bezprostredne po čine ušiel do lesa, kde mal vybudovanú sieť bunkrov. V jednom z nich ho po ôsmich hodinách intenzívneho pátrania zadržala polícia.

Pôvodný trest o 25-ročnej väzbe vyriekol trenčiansky súd vlani v júni a obžalovaný i prokurátor sa voči nemu odvolali. Na dnešnom pojednávaní bola vypočutá znalkyňa z oblasti psychiatrie, ktorá zhodnotila, že stav opitosti obžalovaného počas streľby nemal závažný vplyv na jeho ovládacie a rozpoznávacie schopnosti, pričom jeho potenciálny pohyb na slobode predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.

Podľa prokurátora požadujúceho doživotie pozná obžalovaný ako jediný motív svojho konania a jeho tvrdenie, že si na nič nepamätá, je iba účelovým vyviňovaním sa. „Moje konanie nebolo úmyselné a nevyplýva z mojej povahy. Ja sám neviem povedať, prečo som to urobil," reagoval Martin C. s dôvetkom, že svoj skutok ľutuje.

Ani vyslovenie ľútosti a ospravedlnenie Martinovi C. nepomohlo a doživotný trest si odpyká v ústave na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Prokurátor bol s vyrieknutým rozsudkom spokojný a odvolania sa vzdal, naopak obžalovaný sa na mieste voči rozhodnutiu o treste odvolal.