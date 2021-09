Polícia žiada ľudí o pomoc, spoznávate dvojicu? Naložili nákupný košík vecami za stovky eur a odkráčali bez platenia

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení osôb na videu, ktoré bratislavské krajské policajné riaditeľstvo zverejnilo na sociálnej sieti.

Sú podozrivé z krádeže v jednej z predajní potravín v Bratislave. TASR o tom informovala Veronika Martiniaková z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

"Podľa zistených informácií ku krádeži došlo 21. augusta v čase od 14.45 do 15.10 h v piatom bratislavskom okrese. V uvedenom čase mali doposiaľ nestotožnené osoby odcudziť rôzny tovar z predajne potravín na Muchovom námestí, a to tak, že si ho najprv naložili do nákupného vozíka a následne s ním odišli mimo pokladničnej zóny bez zaplatenia," priblížila Martiniaková s tým, že poškodená spoločnosť vyčíslila škodu na 302 eur.

Akékoľvek informácie, ktoré by polícii pomohli stotožniť osoby na videu, môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na stránke bratislavskej polície na sociálnej sieti.