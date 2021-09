Brutálny útok v Trenčíne! Kim ide po dobodaní tínedžerky do väzby: Šokujúce vyhlásenie

Necelé tri dni po ohavnom útoku na bezbranné dievča sa postavil pred sudcu!

Naboso a v padajúcich kraťasoch priviezli v pondelok popoludní Kima (21) pred sudcu Okresného súdu v Trenčíne. Ten rozhodoval o vzatí do väzby po tom, čo mladík, obvinený z vraždy v štádiu pokusu, v piatok večer podľa polície na Električnej ulici najmenej trikrát bodol 17-ročné dievča. To brutálny útok našťastie prežilo a je v opatere zdravotníkov. Muž, prezliekajúci sa za ženu, napokon putoval do väzby a v prípade dokázania viny mu hrozí až 20 rokov za mrežami. Motív, prečo ohavný čin spáchal, je však ešte stále nejasný. Svoju verziu totiž niekoľkokrát zmenil a vyhlásil, že vysokého trestu sa neobáva.

Kým tínedžerka (17), ktorá sa stala obeťou piatkového útoku nožom, sa zotavuje z vážnych bodných zranení, obvinený muž, prezliekajúci sa za ženu, sa v pondelok postavil pred sudcu Okresného sudcu v Trenčíne. Ako prezradil hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý, prokurátorka podala návrh na útekovú a preventívnu väzbu.

„Obvinená osoba je stíhaná pre pokus obzvlášť závažného zločinu vraždy, za čo jej hrozí trest odňatia slobody v trvaní 15 až 20 rokov,“ prezradil Sipavý. Zároveň dodal, že obvinená osoba bola už v minulosti viackrát súdne trestaná na území Českej republiky a takisto bola riešená aj priestupkovo.