Predavačka na desivú lúpež tak ľahko nezabudne: Blesková práca polície

Zo zločinu lúpeže polícia obvinila 63-ročného muža z obce Fričovce v okrese Prešov.

Lúpežného prepadnutia sa mal dopustiť v piatok (10. 9.) popoludní v jednej z predajní v obci Široké. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

"Muž vstúpil do predajne, pristúpil k pokladničnému pultu, na ktorý položil kuchynský nôž a od predavačky žiadal peniaze. Zaskočená žena ešte vyzvala muža, aby si to rozmyslel, no začal sa jej vyhrážať údajným komplicom, ktorý ho čaká vonku a má zbraň. Predavačka otvorila pokladňu, vybrala všetky papierové bankovky tak, ako si to páchateľ žiadal. Peniaze v hodnote 460 eur vzal a odišiel z predajne," uviedla Ligdayová.

Polícia v prípade začala podľa jej slov okamžite konať. Na základe vykonaných procesných úkonov bolo zistené, že skutku sa mal dopustiť spomenutý muž, ktorého už dve a pol hodiny po skutku zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Ak sa obvinenému mužovi vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.