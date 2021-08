Haščák víta rozhodnutie o zrušení obvinenia: O ďalšom postupe však mlčí

Finančník Jaroslav Haščák a jeho obhajcovia vítajú rozhodnutie o zrušení jeho obvinení i obvinení ďalších osôb zo strany generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

K obsahu rozhodnutia sa však vyjadriť momentálne nevedia, keďže im zatiaľ doručené nebolo. Haščák sa v súčasnosti nebude vyjadrovať ani k ďalšiemu postupu po zrušení obvinení. Informoval o tom advokát Martin Škubla.

Obhajcovia finančníka poukazujú na to, že generálny prokurátor sa stotožnil s viacerými ich argumentmi vrátane tej argumentácie, že v trestnom stíhaní neboli zistené žiadne také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali vznesenie obvinení, a že také skutočnosti neboli zistené ani po vznesení obvinenia. "To len potvrdzuje názor klienta, že bol v decembri 2020 obvinený (a vzatý do väzby) bez akéhokoľvek skutkového základu," konštatujú.

Pripomínajú, že už v návrhu podľa paragrafu 363 uvádzali, že údajné podozrenie o "kúpe" tzv. nahrávok Gorila nebolo za šesť rokov trestného stíhania dôkazne overené, a teda po celé toto konanie zostalo len v rovine nepodložených tvrdení. Poukazovali tiež na ďalšie procesné a vecné "lapsusy" napadnutých rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) a trestného konania. "V neskorších podaniach sme napokon reagovali na nečinnosť vyšetrovateľa po vznesení obvinenia, keď riadne nevykonával dokazovanie," doplnili.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka zrušil obvinenie voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke v súvislosti s kauzou Gorila. Vyplýva to z vyjadrenia generálnej prokuratúry.