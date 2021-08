Je rozhodnuté! Kičura zostáva v kolúznej väzbe: Jeho právny zástupca si nedával servítku pred ústa, drsná kritika

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, musel vo štvrtok na istý čas prerušiť neverejné rozhodovanie o tom, či obvinený bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán Kičura zostáva vo väzbe, pretože mu v súdnej sieni prišlo zle.

Privolali aj záchranárov, ktorí obvinenému poskytli pomoc. Kajetán Kičura je stíhaný za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v súbehu s pokračovacím zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

"Dnešné rozhodovanie sa týkalo právnej otázky, či sa lehota väzby môjho klienta posudzuje podľa paragrafu 76, odsek osem alebo odsek deväť. Sudca pre prípravné konanie rozhodol tak, že sa posudzuje podľa odseku deväť, čo znamená, že môj klient zostáva vo väzbe a vzťahuje sa na neho pôvodná lehota, čiže nie päťmesačná," konštatoval právny zástupca Rastislav Palovič.

Podľa Paloviča novela kolúznej väzby je "absolútny paškvil, ktorý vyprodukoval niekto, kto nemá ani teoretické, ani praktické vedomosti z trestného práva". Namiesto toho, aby ju zmierňovala, ju sprísňuje.

Kajetán Kičura je v kolúznej väzbe od vlaňajšieho apríla, trvať mala do júna. V máji ho ŠTS ponechal vo väzbe do augusta, voči čomu podal sťažnosť tak obvinený, ako aj prokurátor. Najvyšší súd SR zrušil toto uznesenie ŠTS a predĺžil väzbu Kajetána Kičuru do októbra.

Trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave začala Národná kriminálna agentúra v marci 2020. Kajetán Kičura odmietol obvinenia súvisiace so zmluvami SŠHR, ako aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn.