Tragická nehoda: Fitneska Kristová ušla pred verdiktom zo súdnej siene! Štipľavý odkaz od obhajcu rodiny obete

Tragédia pri ktorej vyhasol život 46 ročného Petra a a jeho 50 ročnej partnerky sa stala začiatkom júla 2018.

Peter zahynul na mieste nešťastia, jeho partnerka bojovala ešte niekoľko dní o život v trenčianskej nemocnici. Trenčianska fitneska Lucia Kristová (30), vyfasovala za smrť dvoch ľudí podmienečný trest, ktorý sa nepozdával prokurátorovi. O ďalšom osude fitnesky tak rozhodoval Krajský súd v Trenčíne. Pred vynesením rozsudku Lucia Kristová zdúchla z pojednávacej siene a už sa nevrátila.

Na rovnej širokej ceste za Mníchovou Lehotou (okr. Trenčín) narazila známa fitneska podľa polície vo veľkej rýchlosti do dvoch cyklistov. Peter († 46) zahynul na mieste nešťastia a jeho partnerka Andrea († 50) bojovala o život niekoľko dní v nemocnici. Sudca trenčianskeho súdu jej udelil podmienečný trest, ktorý sa však nepozdával prokurátorovi. Lucia Kristová sa tak postavila pred sudcu Krajského súdu a to čo sa stalo, ľutovala. „Je mi ľúto čo sa stalo, viem, že im to život už nevráti, sama som prišla o blízkych a je mi to veľmi ľúto. Viem, že sa to nedá vrátiť späť, je mi to ľúto a ospravedlňujem sa Vám,“ kajala sa fitneska. Sudca zostal ale neoblomný. „Každý ľutuje, čo sa stalo, ale mala dostatok času, aby výraznejším spôsobom preukázala ľútosť,“ povedal sudca a pokračoval, že je evidentné, že sa snažila zastrieť, prečo k nehode došlo. Nie je dôvod, aby si vznik a priebeh nehody nepamätala, pokiaľ by sa venovala riadeniu. „Je zrejmé, že poškodení nemali žiadnu príčinu na vzniku nehody, tú nesie výlučne obžalovaná,“ dodal sudca.

Fitneska takmer tri roky po nehode vyfasovala 18 mesiacov nepodmienečne vo väzení s najnižším stupňom stráženia. Verdikt súdu si však nevypočula, počas krátkej prestávky zo súdu zdúchla a viac sa už neukázala. Podľa jej advokáta jej prišlo nevoľno. Obhajca rodiny Andrejky jej poslal štipľavý odkaz. „Predpokladal som na 99 percent, že sa to stane. Bežne to robia aj iní z obavy, aby nebol nariadený okamžitý výkon trestu, že prídu rovno „justičáci“ a zbalia ju,“ prezradil Jaroslav Penc. „Nechápem ako sa môže osoba, ktorá zmarí dva ľudské životy evidentne svojim nezodpovedným chovaním, postaviť k veci tak, že tri roky vie koľko stál pohreb a nie je schopná zaplatiť ani cent, ani len si dohodnúť splátkový kalendár ak nemá naraz tisíc eur. Na druhú stranu potom deklarovať ako toho strašne ľutuje. To ako sa chce napraviť potom nesedí. Perličkou je, že to podozrenie, že sa mala hrať z mobilom sa žiaľ nepodarilo preveriť, síce mobil zaistili, potom ho vrátili, vraj je kriminalisticko expertízny ústav natoľko zaťažený, že by to nestihli načas spraviť. Tak sa vôbec neskúmalo či niečo robila s mobilom,“ uzavrel obhajca rodiny nebohej cyklistky. Jej otec Ľubomír po skončení pojednávanie priznal, že nevie čo si má myslieť. „Je to určité zadosťučinenie pre našu dcéru, že zmenili výrok Okresného súdu a sčasti to bude aspoň výstraha pre druhých vodičov, ktorí podobne jazdia,“ dodal zronený otec, ktorého správanie obžalovanej fitnesky rovnako zaskočilo.