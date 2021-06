Národná kriminálna agentúra zadržala známeho bratislavského advokáta Alexandra Fila.

Informáciu priniesol portál noviny.sk. Podľa ich zdroja prípad súvisí so zločineckou skupinou Takáčovci.

Portál dodal, že muži zákona aktuálne vykonávajú so zadržaným advokátom policajné úkony. Dôvod zadržania zatiaľ nie je známy. Podľa zverejnených informácií by sa policajti mali zaujímať aj o ďalších advokátov, ktorí by nejakým spôsobom mohli súvisieť s menovanou zločineckou skupinou.