Kapitán Hrivík o prvom triumfe v Pekingu: Začíname novú kapitolu! Hokejová matematika je jasná

Slovenskí hokejisti zvíťazili v záverečnom dueli v C-skupine ZOH 2022 v Pekingu nad Lotyšskom 5:2 a v tabuľke obsadili so ziskom troch bodov tretie miesto.

Na meno súpera v utorkovej kvalifikácii o štvrťfinále si musia ešte počkať, definitívne bude známe až po skončení všetkých nedeľných zápasov.

Slováci sa v spoločnej tabuľke po konci základnej fázy pravdepodobne umiestnia na deviatej, prípadne ôsmej priečke, vo vyraďovacej fáze by tak narazili na tím na 8., resp. 9. pozícii.

Pri predpokladanom víťazstve Kanady nad Čínou by sa súperom SR stali Nemci, ak by prehrali s USA. Ak by však strieborní medailisti z Pjongčangu 2018 zdolali Američanov za dva či tri body, Slováci by narazili v play off o postup do štvrťfinále na Česko.

"Myslím si, že sme konečne hrali to, čo sme chceli, padli nám tam aj góly. V tretej tretine sme trochu poľavili, ale som rád, že sme to udržali. V prvom útoku nám to dobre fungovalo, vytvorili sme si šance. Od dnes začíname novú kapitolu. Musíme sa odraziť od tohto zápasu, zobrať si z neho to pozitívne a držať sa toho v ďalšom stretnutí,“ povedal pre RTVS kapitán Marek Hrivík.

Slováci dnes proti Lotyšom konečne prelomili streleckú smolu. "Bol to ťažký zápas, išli sme do vedenia, čo nám psychicky trochu pomohlo, lebo v predošlých stretnutiach sme zakaždým doťahovali náskok súpera. Šťastie sa k nám konečne otočilo, sme radi za víťazstvo.

Pred zápasom sme si povedali, že musíme trochu lepšie brániť v našom obrannom pásme, každý si musí pokrývať svojho hráča, čakali sme na ten prvý gól a dnes to prišlo. Prvé dva duely v skupine boli náročné, nepremenili sme v nich šance, dnes sa nám to podarilo. Víťazstvo sme potrebovali a určite nám pomôže pred ďalším zápasom,“ prezradil útočník Peter Zuzin.