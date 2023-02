Škaredá nehoda na problémovej križovatke: Po čelnej zrážke sa auto prevrátilo na bok, naspäť na kolesá a potom...

Trnavskí dopravní policajti opäť riešili nehodu na obchvate mesta Trnava.

Ako informovala polícia, 53-ročný vodič Renaultu Fluence v utorok večer pri prejazde cez križovatku nedal prednosť vodičovi Fordu Focus, ktorý išlo z R1 na Bučany. Po čelnej zrážke sa Ford Focus prevrátil najskôr na bok, potom späť na kolesá až skončil mimo cestu. Pri nehode sa zranili dve osoby z tohto auta. Záchranári ich predbežne so zraneniami s dobou liečenia do šesť týždňov previezli do trnavskej nemocnice.

Policajti alkohol u vodičov pri dychových skúškach nezistili. Z dôvodu porušenia dopravných predpisov policajti na mieste zadržali vinníkovi nehody vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali. Presné príčiny nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Polícia pripomína, že sa snaží dlhodobo riešiť najproblémovejšiu križovatku v Trnave na juhovýchodnom obchvate mesta so všetkými zainteresovanými stranami. „Jedno z riešení, ktoré navrhujú dopravní inžinieri, je vybudovanie mimoúrovňovej križovatky, ktorá by mala zvýšiť najmä bezpečnosť a bezproblémové odbočovanie vodičov doľava,“ uviedla polícia na sociálnej sieti. Kým však príde k jej vybudovaniu, žiada vodičov, aby boli pri prejazde maximálne obozretní a najmä vo večerných hodinách vchádzali do križovatky až v momente, keď je to pre nich bezpečné.