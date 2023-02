Súd sa s ním nemaznal: Vodič, ktorého auto v Košiciach usmrtilo 3 ľudí, ide do väzby

Vodič, ktorého auto v piatok pri havárii v centre Košíc pripravilo o život troch, ľudí ide do väzby.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Polícia 43-ročného vodiča obvinila zo zločinu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Podľa TVnovín vyšetrovateľ žiadal pre muža väzbu, do ktorej ho poslal košický okresný súd. V prípade dokázania viny hrozí majiteľovi a konateľovi jednej z košických realitných kancelárii, ktorý bavorák šoféroval, 4 až 8 rokov za mrežami.

Tragédia sa stala v Košiciach na Gorkého ulici. Bavorák tam podľa svedka narazil v protismere do škodovky, ktorú odhodilo do zábradlia a vzápätí vletel do chodcov na priechode. Následne mal vraziť do Peugeotu, pričom zastal až pri kruhovom objazde. V zdemolovanom vraku škodovky zahynul vodič a na mieste nehody zomrela aj jedna z chodkýň. Ďalšia obeť naposledy vydýchla v nemocnici.

„Z predbežného znaleckého posudku z odboru cestná doprava vyplýva, že diagnostika riadiacich jednotiek, získané videozáznamy a dokumentácia z miesta dopravnej nehody nateraz predbežne preukazujú, že rýchlosť vozidla značky BMW X5 v čase zrážky s vozidlom Škoda Fabia bola podstatne vyššia, ako je najvyššia povolená rýchlosť v tomto úseku," uviedla košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Na základe týchto výsledkov podľa nej možno predbežne konštatovať, že jednou z príčin dopravnej nehody bolo nerešpektovanie najvyššej povolenej rýchlosti jazdy vodičom vozidla BMW X5.

Pozrite si autentické zábery, ktoré vznikli krátko po nehode.