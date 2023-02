Smrtiace peklo v Košiciach: Prehovoril svedok nehody, pri ktorej zomreli 3 ľudia! Zabíjal bavorák rýchlosťou 140 km/h?

Mimoriadne tragická nehoda sa stala v piatok dopoludnia v Košiciach na Gorkého ulici. Desivá búračka troch áut, Škody, BMW a Peugeotu, sa skončila najhoršie, ako mohla - tromi obeťami. Nový Čas našiel svedka, ktorý strašnú tragédiu videl na vlastné oči.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa neho prichádzajúci bavorák narazil v protismere do škodovky, ktorú odhodilo do zábradlia a vzápätí vletel do chodcov na priechode. Následne mal vraziť do Peugeotu, pričom zastal až pri kruhovom objazde.

Krik, vzlyky, chaos a beznádej. Takto vyzerala situácia po tragickej dopravnej nehode v Košiciach na Gorkého ulici, ktorá sa odohrala v piatok dopoludnia a vyhasli pri nej tri ľudské životy.

Potvrdzujú to aj zábery z videa, ktoré bezprostredne po nehode zverejnil na sociálnej sieti jeden z okoloidúcich. Okrem obetí na ňom vidno aj vodiča tmavomodrého BMW X5, ako stojí dezorientovaný pred autom, opiera sa o dvere a nevie, čo má robiť.