Exvyšetrovateľ o treste, ktorý môže hroziť vinníkovi tragédie: Nekompromisný názor odborníka

V prípade, že vyšetrovateľ vinníkovi tragickej nehody v Bratislave prekvalifikuje trestný čin usmrtenia na trestný čin všeobecného ohrozenia, hrozí mu až 20-ročný trest odňatia slobody.

Pre TASR to uviedol bývalý dlhoročný vyšetrovateľ a v súčasnosti trestný advokát Peter Vačok.

"Ešte nevieme, ako to bude so psychotropnými látkami, ale to je jedno. Mal viac ako jedno promile a išiel nehoráznou rýchlosťou. Tam je aj umenie vyletieť z cesty. Jedine, kto sa napije a ešte letí takou nehoráznou rýchlosťou, vyletí z takejto cesty," domnieva sa Vačok.

Vyšetrovateľ by podľa jeho názoru mohol skutok kvalifikovať jednoznačne ako úmyselné všeobecné ohrozenie, lebo spôsobil smrť. "Ja byť vyšetrovateľom, tak by som ani na inú platformu nešiel," vysvetlil s tým, že za všeobecné ohrozenie je trestná sadzba 15 až 20 rokov odňatia slobody.

V centre Bratislavy narazilo v nedeľu (2. 10.) v noci auto s opitým vodičom do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si doteraz vyžiadala piatich mŕtvych a viacerých zranených. Medzi obeťami sú aj vysokoškolskí študenti. Polícia začala v prípade nehody trestné stíhanie vo veci usmrtenia.