Srna vbehla na cestu, zrazila sa s dvomi vozidlami: Skončila v interiéri auta!

Dopravná polícia riešila v sobotu (13. 8.) podvečer dopravnú nehodu, pri ktorej sa dve autá zrazili s jednou srnou. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Srna vbehla do cesty vodičom na hlavnom ťahu cesty I/51 v katastrálnom území obce Častkov v okrese Senica. "Divá zver najskôr narazila do auta Ford Focus a náraz ju vymrštil do ďalšieho auta. Pri zrážke prerazila predné čelné sklo a skončila v interiéri auta Kia Sportage," uviedla polícia.

Na mieste zasahovali aj záchranári. "Pri nehode sa zranila jedna osoba, ktorá utrpela ľahšie zranenia, a to zranenie tváre a ruky od rozbitého skla. Uhynutú srnu si prevzalo z miesta nehody poľovné združenie. Dopravnú nehodu bez zavinenia vodičov sme zaevidovali a účastníci nehody si škody budú ďalej riešiť cez poisťovne," informovala polícia.